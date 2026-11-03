Didim'de sahte yol izin belgesiyle seyahat eden 4 yabancı uyruklu tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte yol izin belgesi ile seyehat eden 4 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik, Akbük Uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde 4 yabancı uyruklu şahıs olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde yabancı uyruklu şahısların yol izin belgelerinin sahte olduğu tespit edildi. Haklarında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 4 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı