Didim'de "polisiz" diyerek dolandırdılar, kaçarken kaza yapınca yakalandılar

Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp bir kadını 30 bin Euro dolandıran şüpheliler, kaçarken motosiklet kazası yapınca yakalanarak tutuklandılar.

Aydın'ın Didim ilçesinde film senaryolarını aratmayan dolandırıcılık olayı, şüphelilerin kaza yapmasıyla son buldu. Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nde yaşayan bir kadını telefonla arayan şahıslar, kendilerini polis olarak tanıtarak "Adınız bir soruşturmaya karıştı, para ve ziynet eşyalarınız incelenecek" yalanıyla baskı kurdu. Paniğe kapılan kadın, evinde bulunan 30 bin Euro nakit parayı motosikletle gelen iki kişiye elden teslim etti. Parayı aldıktan sonra hızla bölgeden uzaklaşan şüpheliler, Didim-Söke yolu Taşburun mevkiinde motosikletle kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüphelilerden birinin çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu, diğerinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dolandırıldığını fark eden mağdurun ihbarı üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaklaşık 50 güvenlik kamerası kaydı ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu kazaya karışan şahısların dolandırıcılık olayının failleri olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda parayı teslim alan B.G. ve Y.T. ile olaya yardım ettiği belirlenen H.G. düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yaralı olan şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
