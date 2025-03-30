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Didim'de Narkotik Operasyonu: 550 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Didim'de Narkotik Operasyonu: 550 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 550 adet reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 550 adet reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da narkotik polisleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen ilgiye göre, Didim Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalar sonucu O.K. ve S.A. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin çalıştıkları iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda da 550 adet reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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