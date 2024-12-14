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Didim'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Didim'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 64 yaşındaki Şerif Durmuş hayatını kaybetti. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat işi yapan 64 yaşındaki Şerif Durmuş iş bitiminde evine dönerken caddeden yolun karşısına geçtiği sırada motosiklet Durmuş'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün üzerinden düştüğü motosiklet cadde üzerinde bulunan bir oto galerinin önündeki otomobile çarparak savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durmuş ve motosiklet sürücüsüne ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Durmuş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şerif Durmuş'un Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Didim Şube Başkanı Yusuf Durmuş'un babası olduğu öğrenilirken, acı haberi alan Durmuş'un yakınları yasa boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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