Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında 5 çocuk da bulunuyor.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 29 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı