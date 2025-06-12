Didim'de Koruma Altındaki İncir İlekleri Toplayan İki Şüpheli Yakalandı

Didim'de Koruma Altındaki İncir İlekleri Toplayan İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, sit alanında izinsiz olarak incir ileği toplayan iki kişiyi yakaladı. Toplanan ileklerin korunması için işlem yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanında bulunan incir ağaçlarından 15 kilo ilek toplayan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Balat Mahallesi sit alanı içerisinde devriye çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, devriye esnasında ekipler, şüpheli şahısların olduğunu fark etti. Yapılan kontrolde, İ.K. ve M.K. isimli şahısların incir ağaçlarından yaklaşık 15 kilo incir ileği meyvesi topladığı tespit edildi. Aydın Valiliği'nin 2018/1 Nolu Tebliği ile toplanması koruma altına alınan incir ileğini toplayan şahıslar hakkında işlem yapıldı. Toplanan ilekler ve belgeler, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi çiftinin ilk çocukları dünyaya geldi

Terapiyle kurtardıkları evlilik, bebekle taçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.