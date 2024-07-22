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Didim'de Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

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Aydın'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Fahri Kıroğlu'nun cansız bedeni Bafa Gölü kenarında bulundu. Kıroğlu'nun demans hastası olduğu biliniyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Fahri Kıroğlu'nun cansız bedeni Bafa Gölü kenarında bulundu.

Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde yaşayan ve günlerdir kayıp olarak her yerde aranan demans hastası 78 yaşındaki Fahri Kıroğlu'ndan kötü haber geldi. Kaybolmadan önce son olarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu Tesisleri önünde görülen Kıroğlu için arama çalışması başlatılmıştı. Demans hastası olduğu bilinen Kıroğlu için İlçe Jandarma ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürerken, Kıroğlu'nun cansız bedeni Bafa gölü kıyısında bulundu. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kıroğlu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp morgunagönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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