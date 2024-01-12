Didim'de Kaçakçılık Operasyonunda 71 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 71 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler 5607 saylı kanuna muhalefet suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 71 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili D.A. isimli bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan D.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN