Didim'de Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Didim'de düzenledikleri operasyonlarla kaçak tütün ve alkollü içki ele geçirirken, iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 121 kilogram kıyılmış tütün, dolu ve boş makaronlar ile alkollü içkiler bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Didim'de düzenledikleri iki ayrı operasyonda kaçak tütün ve alkollü içki ele geçirirken, operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda Y.S. ve K.İ. isimli şüpheli şahıslar yakalanırken, yapılan aramalarda 121 kilogram kıyılmış tütün, 27 bin 200 adet dolu makaron, 2 bin 400 adet boş makaron, 1 sigara dolum makinesi, 1 hava kompresörü, 5 litre etil alkol, 15 litre el yapımı alkollü içki ve 9 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, Y.S. ve K.İ. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
