Didim'de 195 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 195 bin 900 adet doldurulmuş makaron, 86 bin 800 adet boş makaron ve 49 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Üç kişi hakkında adli işlem yapılırken, bir şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda doldurulmuş ve boş makaron ile kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği personeli tarafından Didim ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 195 bin 900 adet tütün doldurulmuş makaron, 86 bin 800 adet boş makaron, 49 kilo kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi, 3 adet cep telefonu, 41 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., Ö.B. ve İ.Ö. isimli şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, M.A. isimli şahıs tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti

Ne olacak bu takımın hali?
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare

İslamabad'a böyle gittiler! Müzakereler öncesi mesaj dolu kare
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı