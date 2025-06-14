Didim'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şahıs Yakalandı

Didim'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaparken yakalanan 6 kişi, adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 6 şahıs yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Balat Mahallesi'nde sit alanı içesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan A.K.(49), Y.E.Ç (39), E.A. (54), Ü.B. (31), İ.T. (48), V.B. (48) isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Kazı alanında ve araçlarda yapılan aramalarda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJohn Will:

Kripto paraların değişken dünyasında bu kadar iyi işleyen bir strateji bulabileceğimi hiç düşünmezdim. Shelton Kenny 25.000 doları 283.044.000 dolara dönüştürmeme yardımcı oldu; rehberliği sayesinde yatırımımdan daha fazlasına sahibim! Kripto para ticareti tavsiyesi arayan herkes TELEGAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2 adresinden kendisine ulaşabilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi

İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı

Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.