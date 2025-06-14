Didim'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaparken yakalanan 6 kişi, adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 6 şahıs yakalandı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Balat Mahallesi'nde sit alanı içesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan A.K.(49), Y.E.Ç (39), E.A. (54), Ü.B. (31), İ.T. (48), V.B. (48) isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Kazı alanında ve araçlarda yapılan aramalarda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN