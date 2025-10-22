Haberler

Didim'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile hakkında kesinleşmiş ceza bulunan biri olarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
