Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Didim'de Hırsızlar Cami İçinde Ayakkabı Çaldı

Didim'de Hırsızlar Cami İçinde Ayakkabı Çaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde Ramazan ayında cami içinde hırsızlık olayı meydana geldi. İki hırsız, Teravih namazı sırasında cemaatin ayakkabılarını çalarak camiden uzaklaştı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Ramazan ayındaki kalabalığı fırsat bilen ayakkabı hırsızları, cami içerisinde beğendikleri ayakkabıları seçip çalarken, güvenlik kameralarına yakalandı.

Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Hayırseverler Camii'nde bu kadarı da pes dedirten hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayı dolayısıyla Teravih namazı için cemaat namazı durduğu esnada camiinin ayakkabı konulan bölgesine giren iki hırsız ayakkabı çalmak için harekete geçti. İki hırsız çok sayıda ayakkabı içerisinde seçim yapmalarının ardından, aldıkları ayakkabıları giyerek camiden uzaklaştı. Hırsızların ayakkabıları aldıkları anlar ise caminin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ayakkabıları çalınan cemaatin durumu cami yetkilisine bildirmesiyle ortaya çıkartıldı.

Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kredi kartı limitlerinde önemli değişiklik
img

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
img

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.