Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazisinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, Akköy Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akköy Mahallesi'nde yürütülen kontroller sırasında B.A.Ç. adına iş makinesi kullanılarak M.K., H.T. ve M.Ç. isimli şahısların hazine arazisinde izinsiz yer açıldığını tespit etti. Şahıslar hakkında idari ve adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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