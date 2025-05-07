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Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Çalışma, Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı

Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Çalışma, Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazisinde izinsiz olarak iş makinesi ile yer açan bir kişi hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesi ile yer açan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Didim Akköy Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında iş makinesi ile A.Y. adına izinsiz hazine arazisi açıldığı tespit edildi. Şahıs hakkında adli ve idari süreç başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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