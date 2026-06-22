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Didim'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Didim'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
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Aydın'ın Didim ilçesinde yabancı ve Türk uyruklu kadınları fuhşa zorlayan şebekeye yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 8 kadın kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, yabancı ve Türk uyruklu kadınları fuhşa zorlayan bir şebekeye yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde; T.T., S.T., E.T. ve P.A. isimli şahısların, kadınları fuhuş amacıyla çalıştırdığı tespit edildi. Şüphelileri yaklaşık 2 ay boyunca adım adım takip eden emniyet güçleri, operasyon için düğmeye bastı. Yürütülen teknik ve fiziki takip süresince dosyayla bağlantılı olarak toplam 65 ara yakalama gerçekleştirildi ve bu süreçte bilgisine başvurulan şahısların ifadeleri tek tek kayıt altına alındı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, 1'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam S.A.K., G.S., R.A., N.V., G.K., S.Z., P.A. ve B.G. isimli 8 kadın mağdur şebekenin elinden kurtarıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ifşa edilmesi amacıyla belirlenen 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda T.T., S.T. ve E.T. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve yapılan üst aramalarında suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalarda; 76 bin 65 TL nakit para, 218 adet sentetik ecza, daralı ağırlığı 3.19 gram esrar maddesi ve 17 adet prezervatif ele geçirilerek el konuldu.

Ev aramalarında ele geçirilen uyuşturucu maddeler nedeniyle şüpheliler T.T., S.T. ve E.T. hakkında, ilgili büro amirliği tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında da ayrıca yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan T.T., S.T., E.T. ve P.A. isimli 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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