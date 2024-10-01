Üye Girişi
Haberler

Didim'de Eski Eşini Çocuklarının Önünde Öldüren Şahıs Yakalandı

Didim'de Eski Eşini Çocuklarının Önünde Öldüren Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde eski eşi Sibel Aygan'ı çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak öldüren Mustafa Yıldırım, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayın ardından kaçan Yıldırım, kısa sürede Milas'ta tespit edilerek gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık iki yıl önce boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüren şahıs, polis ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de eşinden yaklaşık iki yıl önce boşanan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı esnada eski eşi Mustafa Yıldırım tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Yıldırım'ın taksiyle Didim'den Milas'a gittiğini tespit eden polis ekipleri, yaptığı çalışmayla şahsı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Yıldırım'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Yıldırım Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Çocuk Milas Polis Didim Ceza Suç

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den İsrail'in Lübnan harekatına ilişkin ilk açıklama

 Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });