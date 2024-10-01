Didim'de Eski Eşini Çocuklarının Önünde Öldüren Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde eski eşi Sibel Aygan'ı çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak öldüren Mustafa Yıldırım, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayın ardından kaçan Yıldırım, kısa sürede Milas'ta tespit edilerek gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık iki yıl önce boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldüren şahıs, polis ekiplerinin çalışması ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim'de eşinden yaklaşık iki yıl önce boşanan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı esnada eski eşi Mustafa Yıldırım tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Yıldırım'ın taksiyle Didim'den Milas'a gittiğini tespit eden polis ekipleri, yaptığı çalışmayla şahsı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Yıldırım'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor. - AYDIN