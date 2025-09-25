Haberler

Didim'de Düzensiz Göçmen Faciası: Anne ve Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun devrilmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybederken, 5 göçmen kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bottan düşen anne ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybederken, 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi Nazilli Umut Sitesi Plaji'ndan yasa dışı yollardan botla denize açılan ve içerisinde göçmenleri taşıyan bot, rüzgarlı havada dalgalara dayanamayıp sallanmaya başladı. Botta bulunduğu öne sürülen 40 göçmenden 7'si denize düştü. Lastik botu fark eden balıkçılar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu denize düşen 5 göçmen kurtarılırken, bebeğiyle birlikte denize düşen Afgan uyruklu anne ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Anne ve çocuğunun cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Denizden sağ kurtarılan 5 göçmenin ise tedavisi Didim Devlet Hastanesi acil servisinde sürerken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
