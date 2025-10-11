Didim'de Çalınan Hayvanlar Konya'da Bulundu, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Didim ilçesinden iki hayvan çalarak ortadan kaybolan hırsızlar, Didim emniyetinin yaptığı titiz çalışma sonucunda Konya'da yakalanırken, olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi Dolunay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre I.K.'ya (61) ait ahırda bulunan bir adet inek ile bir adet buzağı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah ahıra giden hayvan sahibi, hayvanların çalındığı fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri bölgedeki kameraları inceleyerek olayı gerçekleştiren aracı tespit etti. Emniyet güçleri iki şahsın hayvanları boş araziden götürerek yol üzerinde bekleyen 63 NR 197 plakalı araca yükledikleri, güzergahta yapılan çalışmalarda ise 20 AHS 63 plakalı aracında olayda birlikte hareket ettiğini tespit etti.

Asayiş ekipleri yaptıkları PTS kayıtları neticesinde araçların Konya'ya gittiğini tespit ederek durumu Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Konya'da harekete geçen emniyet güçleri iki aracı Karapınar ilçesinde durdurarak yakaladı. Yapılan kontrollerde 63 NR 197 plaka sayılı araçta I.K. isimli şahsa ait bir adet buzağı ve bir adet inek bulundu. İki araç içerisinde bulunan C.A.D., M.E., M.D., H.D. ve A.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan hayvanlar ise sahibineteslimedildi. - AYDIN