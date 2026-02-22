Haberler

Didim'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Didim'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O. adlı şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Didim ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O. (43) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
