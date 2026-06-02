Haberler

Didim'de 9 düzensiz göçmen, bir organizatör yakalandı

Didim'de 9 düzensiz göçmen, bir organizatör yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir organizatör tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 1 Haziran 2026 tarihinde Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi sahil ve çalılık alanda gerçekleştirilen faaliyette 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen E.Ç. (33) isimli organizatör gözaltına alınırken, olayda kullanılan 1 araca el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan organizatör ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şiddet paylaşımının ardından eski enişteye stadyumda meydan dayağı

Yaptığı paylaşım sonrası stadyumda meydan dayağı attılar
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

Tartışma yaratan fotoğraf

Tartışma yaratan fotoğraf
İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar

Bakanlık devrede! 8 kişinin öldüğü kazada baş yakacak yeni bulgu