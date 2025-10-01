Haberler

Didim'de 8 Yıl 2 Aylık Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Didim'de 8 Yıl 2 Aylık Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olarak 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEK Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan koordineli faaliyette; hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yapılan operasyon sonucu tutuklandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
