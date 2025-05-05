Didim'de 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN