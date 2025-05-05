Didim'de 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 42 düzensiz göçmen, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen botlarından Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa