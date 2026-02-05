Haberler

Didim'de 33 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Didim'de 33 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Didim'de 2 yıldır aranan ve toplamda 33 yıl hapis cezası bulunan İ.B.'yi yakaladı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim'de 2 yıldır aranan 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Didim ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada; 9 ayrı suçtan yaklaşık 2 yıldır aranan ve hakkında 33 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. (40) yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

