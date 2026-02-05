Didim'de 33 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Didim'de 2 yıldır aranan ve toplamda 33 yıl hapis cezası bulunan İ.B.'yi yakaladı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Didim ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada; 9 ayrı suçtan yaklaşık 2 yıldır aranan ve hakkında 33 yıl 9 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. (40) yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa