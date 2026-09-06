Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kıyı gözetleme aracı tarafından tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-094) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, 21 Etiyopya, 6 Sudan, 3 Gana,

2 Liberya, 2 Sierra Leone, 1 Somali (3'ü Çocuk) uyruklu içerisindeki 32 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenleri işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı