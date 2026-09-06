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Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın’ın Didim ilçesinde kıyı gözetleme aracı tarafından tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kıyı gözetleme aracı tarafından tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-094) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, 21 Etiyopya, 6 Sudan, 3 Gana,

2 Liberya, 2 Sierra Leone, 1 Somali (3'ü Çocuk) uyruklu içerisindeki 32 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenleri işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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