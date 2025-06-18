Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, zeytinlik alanında 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, göçmen ön kabul merkezine teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde zeytinlik alan içerisindeki 32 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Didim Akbük Mahallesi'nde zeytinlik alan içerisinde 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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