Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde zeytinlik alan içerisindeki 32 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Didim Akbük Mahallesi'nde zeytinlik alan içerisinde 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN