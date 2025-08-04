Didim'de 27 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Didim'de 27 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde insansız hava aracı ile tespit edilen 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenlerin işlemleri sürerken, kaçakçılar hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Didim/Koldestim) ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Didim Kırkevler Plajı mevkiinde tespit edilen 27 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ederken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.