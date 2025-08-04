Didim'de 27 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 27 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Didim/Koldestim) ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Didim Kırkevler Plajı mevkiinde tespit edilen 27 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ederken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN