Didim'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik radarı ile tespit edilen 25 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botu tarafından durduruldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik radarı tarafından tespit edilen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-105) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken ve içerisindeki 25 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

