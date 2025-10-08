Didim'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik radarı tarafından tespit edilen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-105) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken ve içerisindeki 25 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN