Didim'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik radarı ile tespit edilen 25 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botu tarafından durduruldu.
Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-105) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken ve içerisindeki 25 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa