Didim'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan devriye çalışmasında zeytinlik alanda saklanan 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir organizatör tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde zeytinlik alana saklanan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçuna yönelik Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde devriye çalışması gerçekleştirildi. Devriye esnasında ekipler zeytinlik alan içerisinde kalabalık bir grubun olduğunu fark etti. Bölgeye giden ekipler, zeytinlik alanda saklanmaya çalışan 16 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Ayrıca olay ile ilgili yakalanan M.A.D. (62) isimli organizatör de gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu

İşte kıt kanaat geçinen emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

Savcılık harekete geçti: Baba-kız arasında silah krizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.