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Didim açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknede 3 kişi kurtarıldı

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Didim açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknede 3 kişi kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Didim Marina'ya ulaştırıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan özel teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak marinaya ulaştırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknede bulunan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gece saat 00.40 sıralarında, Didim açıklarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin başlattığı kurtarma faaliyeti sonucunda özel tekne, içerisindeki 3 kişiyle birlikte Didim Marina'ya intikal ettirildi. Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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