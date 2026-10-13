Didim açıklarında 3'ü çocuk 17 göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı şüphelisi yakalandı

Didim açıklarında 3'ü çocuk 17 göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı şüphelisi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel teknedeki 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu TCSG-21 tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından özel tekne içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.