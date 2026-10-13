Didim açıklarında 3'ü çocuk 17 göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı şüphelisi yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayla ilgili bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından özel tekne içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı