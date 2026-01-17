Haberler

Didim açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçlerinde 4 çocuk bulunan göçmenlerin sağlık durumları iyi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve içerisinde 4 çocuğun bulunduğu 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerin tarafından kurtarıldı.

Olay, Didim ilçesi açıklarında saat 06.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti. Bölgeye hızla sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu, fiber karinalı lastik botun Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiğini tespit etti. Deniz ortasında çaresizce bekleyen gruptaki 4'ü çocuk 25 düzensiz göçmen, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan grup içerisinde yer alan 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
