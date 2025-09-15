Haberler

Didim açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bir botta 20 düzensiz göçmen ve 5 çocuk tespit edildi. Yakalanan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.