Didim açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bir botta 20 düzensiz göçmen ve 5 çocuk tespit edildi. Yakalanan göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa