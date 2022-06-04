Dicle Nehrinde boğulan çocuk, gözyaşları arasında defnedildi - Haberler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün için girdiği Dicle Nehrinden cansız bedeni çıkarılan 13 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cizre'de dün meydana gelen olayda akrabası İdris Pütrü ile girdiği nehirde akıntıda kaybolan ve akşam saatlerinde dalgıçlar tarafından cansız bedeni sudan çıkarılan 13 yaşındaki Zekeriya Negiz'in cenazesi Cizre Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Negiz'in cenazesi Hastane Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında defnedildi. Negiz ailesi defin sonrası vatandaşların çocuklarına sahip çıkmasını ve özellikle de çocuklarını Dicle Nehrinden uzak tutmalarını istedi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa