Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağıvar Mahallesi Dicle Nehri'nin Bağıvar Köprüsü mevkisinde bir kişinin suda hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkartılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı