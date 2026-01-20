İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DHKP-C terör örgütü soruşturmasında, yurt dışından gönderilen paraların takibini engelleyen ve cezaevindeki örgüt üyeleriyle bağlantılı finansal hareketlerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla nakit para olarak dolaşıma soktuğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa