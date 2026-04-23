Dini nikahla birlikte yaşadığı İlayda'yı 12 el ateş ederek öldürmüştü; ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

1) AYRILDIĞI İLAYDA'YI 12 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRMÜŞTÜ; AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

DİYARBAKIR'da, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı İlayda Alkaş'ı (22), tabancayla vurarak öldüren Cemal Alpaslan (30) hakkında düzenlenen iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 15 Temmuz 2025 akşamı, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlayda Alkaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cemal Alpaslan ise olaydan 5 ay sonra 16 Aralık'ta Şırnak'ta yapılan operasyonla yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ANNESİ, İLAYDA'YI KURTARMAK İÇİN BAŞKA İLLERE GÖTÜRDÜ

Annesi Hülya Alkaş'ın iddialarına göre, kızı İlayda Alkaş'ın dini nikahla birlikte yaşadığı Cemal Alpaslan tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının Alkaş'ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş'ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediği ileri sürüldü. Alkaş'ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından da Antalya'ya kaçtıkları öğrenildi.

12 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLMİŞ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Cemal Alpaslan'ın olayın gerçekleştiği yerde kıraathanede oturup, İlayda Alkaş'ın eve gelmesini beklediği ve İlayda'nın vücudunun çeşitli yerlerinde 12 mermi girişi olduğu belirtildi. İddianamede; Cemal Alpaslan hakkında, 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı