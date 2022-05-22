Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Yavuz'un kullandığı traktör seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Yavuz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenan Yavuz, Traktör, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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