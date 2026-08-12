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Amasya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Amasya'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Amasya'nın Sarıkız köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 60 yaşındaki sürücü Mehmet Cankurt yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Cankurt'un hayatını kaybettiği belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıkız köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Cankurt (60) idaresindeki 05 EK 048 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Evli ve 3 çocuk babası Cankurt, devrilen traktörün altında kaldı. Çevreden yetişenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Cankurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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