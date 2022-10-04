Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Atkaracalar'ın Ilıpınar Mahallesi Hoşislamlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.M. idaresindeki 06 CFR 69 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Y.M., devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Y.M.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atkaracalar Çankırı 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.