Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı

Kaza; Bilecik merkez Pelitözü Gölpark'ta meydana geldi. Pelitözü Gölpark içinde seyir halindeki 34 PJD 868 plakalı motosiklet sürücüsü İbrahim K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, araçta yolcu olarak bulunan Mussa M. yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı