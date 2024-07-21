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Devrilen Mercedes'in kupası şaha kalktı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapalı olan yolda, mıcır taşıyan bir tır devrildi. Tırın kupası ise şaha kalktı. Kazada yaralanan olmazken, yolun trafiğe kapalı olması da faciayı önledi.

Devrilen Mercedes'in kupası şaha kalktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapalı olan yolda, mıcır taşıyan bir tır devrildi. Tırın kupası ise şaha kalktı.

Olay, Malta mahallesi Pıotr Wılcynskı bulvarı bölgesinde meydana geldi. Asfaltlama çalışmalarının sürdüğü yolda mıcır yüklü tır, geri geri gelerek yan yattı. Tırın kupası ise şaha kalktı. Kazada yaralanan olmazken, yolun trafiğe kapalı olması da faciayı önledi.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, devrilen tırın kaldırılması için çalışmalarına başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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