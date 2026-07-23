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Zonguldak Devrek'te Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak Devrek'te Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Cüneyt Bükrü yönetimindeki 06 EBT 601 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçarak alev aldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; ancak sürücü kurtarılamadı. Cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Ağalar Mahallesi Kurtlar mevkiinde Cüneyt Bükrü idaresindeki 06 EBT 601 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçarak alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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