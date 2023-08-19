Devrek'te çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hüsamettin T. ile Satılmış Curuk arasında çıkan kavgada, tüfekten çıkan mermi Curuk'a isabet etti ve hayatını kaybetti. Hüsamettin T. gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Hüsamettin T. (49) ile Satılmış Curuk (50) arasında çıkan kavgada, ateşlenen tüfekten çıkan merminin isabet ettiği Curuk hayatını kaybetti. Hüsamettin T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Devrek ilçesi Karakoçlu köyü Çırakoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Satılmış Curuk, ablasına ait arazide koyun otlattığını gördüğü Hüsamettin T.'nin yanına av tüfeği ile giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönmesiyle ikili arasındaki itiş kakış esnasında tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi Satılmış Curuk'a isabet etti. Curuk, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Curuk ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü Devrek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Curuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüsamettin T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.