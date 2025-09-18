Haberler

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu
İnternet üzerinden devre mülk satışı yaptıklarını söyleyip, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtarak Eskişehir'de 7 olayda toplamda 1 milyon 800 bin TL elde eden 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalarda, İnternet üzerinden devre mülk satışı yaptıklarını söyleyip, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtarak 7 olayda toplam 1 milyon 800 bin TL elde eden 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
