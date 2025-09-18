Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu

İnternet üzerinden devre mülk satışı yaptıklarını söyleyip, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtarak Eskişehir'de 7 olayda toplamda 1 milyon 800 bin TL elde eden 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalarda, İnternet üzerinden devre mülk satışı yaptıklarını söyleyip, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtarak 7 olayda toplam 1 milyon 800 bin TL elde eden 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR