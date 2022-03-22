"Dershaneye gidiyorum" diye evden çıkan genç kız hastane çatısından atlayarak intihar etti - Haberler

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"Dershaneye gidiyorum" diye evden çıkan genç kız hastane çatısından atlayarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta evinden "Dershaneye gidiyorum" diye çıkan 17 yaşındaki genç kız, 5 katlı bir hastane çatısından atlayarak yaşamını yitirdi.

Boyabat ilçesinde 5 katlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi çatısından atlayan 17 yaşındaki İ.S.K., ağır yaralandı. Genç kız, sağlık ekiplerince burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DERSHANEYE GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKTI

17 yaşındaki İ.S.K., Boyabat ilçesindeki evinden ailesine "Dershaneye gidiyorum" diyerek çıktığı, sonrasında ise kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. İ.S.K.'nin neden çatıdan atlama girişiminde bulunduğu henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Boyabat, Hastane, Sinop, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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