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Halfeti'de Düğünde Silah Kazası: Dernek Başkanı Ateş Açarken İki Kişiyi Vurdu

Halfeti'de Düğünde Silah Kazası: Dernek Başkanı Ateş Açarken İki Kişiyi Vurdu
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir düğünde, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Mustafa K., havaya ateş etmek isterken silahın kazayla ateş alması sonucu iki davetliyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki bir düğünde dernek başkanı, havaya ateş etmek isterken kazayla 2 kişiyi vurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı kırsal Aşağı Göklü Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle Muhtarı Müslüm Sağır'ın oğlunu evlendirdiği düğüne davetli olarak katılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Halfeti Şube Başkanı Mustafa K., tabanca ile havaya ateş açmak isterken silahın aniden ateş alması sonucu Ahmet D. (66) ile Atalay K. (60) isimli davetlileri vurdu. Yaralanan şahıslar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilk önce Halfeti Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Mustafa K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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