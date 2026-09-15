Haberler

Dereye uçan araç, iş makinesiyle çıkarıldı

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’nın Darende ilçesinde dereye uçan hafif ticari araç, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde dereye uçan hafif ticari araç, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarkale Mahallesi'nde Ali Seydi Ş. idaresindeki 44 DG 097 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan İsmail Şener hayatını kaybederken, sürücü Ali Seydi Ş. yaralandı.

Kazanın ardından dere yatağına düşen hafif ticari araç, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Aracın dere yatağından çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor

Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı

Milyonların beklediği haber geldi!

Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı

Fiyatların neden katlandığı ortaya çıktı! Ölüler bile ürün satmış
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada

"Müstehcenlik" operasyonları sonrası soluğu adliye önünde aldılar
Antalya'da okul arkadaşını ziyarete giden 65 yaşındaki kadını darp edip öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ziyarete gittiği evden bir daha çıkamadı! Cezası belli oldu
Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi