Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da dereye düşen şahıs tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Samsun'da dereye düşen şahıs tedavi altına alındığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Hıdrellez Deresi'nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye düşen Mümin Malkoç (57) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mümin Malkoç ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Malkoç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hıdrellez Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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