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İskenderun'da dereye düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İskenderun'da dereye düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Hatay İskenderun'da dereye düşerek mahsur kalan koyun, ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan koyun, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, İskenderun ilçesine bağlı Sakıt Mahallesi'nde meydana geldi. Dereye düşen koyunun mahsur kaldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, gerçekleştirdikleri çalışma sonucu koyunu bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen koyun, sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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